Коронавірус в Європі. Фото: IStock

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Коронавірус у світі невпинно шириться, а більшість країн Європи опинилися на жорсткому карантині через важку ситуацію з COVID-19.

Чим вони відрізняються, і де карантинні обмеження найжорсткіші, розповіли DW.

Повідомляється, що Німеччина поки не запровадила загальнонаціональний локдаун. Загалом зустрічатися зараз можуть не більше п’яти осіб, а карантинні обмеження посилюватимуться, коли в окремих регіонах кількість нових випадків перевищуватиме 100 на тиждень. У громадському транспорті та магазинах громадяни зобов’язані носити медичні маски.

У Франції наприкінці березня оголосили третій загальнонаціональний карантин. Правила, які були чинними в окремих регіонах, таким чином на чотири тижні стали чинними на території всієї Франції. Ці заходи передбачають, що більшість магазинів залишаються закритими, а із сьомої вечора діє комендантська година.

У Бельгії, щоби потрапити до магазину, потрібно записатися на конкретний час. Виняток становлять лише заклади, де продають товари першої необхідності. Школи та університети зачинені, а перукарі, татуювальники та косметологи змушені повністю припинити роботу.

У Іспанії всіх громадян зобов’язали носити медичні маски, зокрема на пляжах та на курортах, а в сусідній Португалії до 15 квітня залишається чинним надзвичайний стан. У квітні музеї мають знову відчинити свої двері. Наступним кроком мають стати кінотеатри, театри та всі магазини.

Загальнонаціональні жорсткі обмеження залишаються чинними в Греції до 5 квітня. У країні дозволено залишати свої домівки з 5.00 до 21.00, але лише за наявності поважної причини — походу на роботу, занять спортом, відвідин лікаря чи вигулювання собаки.

У Чехії через критичну ситуацію з коронавірусом запровадили жорсткий карантин. У всіх регіонах країни було запроваджено найвищий ступінь надзвичайного стану. Зустрічатися дозволяється лише двом особам. Ресторани, кінотеатри, музеї та магазини із товарами, які не належать до предметів першої необхідності зачинені. У країні діє нічна комендантська година.

Угорщина дозволяє лише в’їзд власних громадян до країни. Разом із комендантською годиною, зачинено майже все. Натомість у Швеції з початку січня уряд почав більше втручатися в громадське життя. Наразі в ресторанах за одним столом дозволено сидіти не більше, ніж чотирьом особам. Збиратися разом можуть не більше восьми людей. Магазини та готелі залишаються відчиненими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні запровадили відразу в декількох регіонах, а ще один регіон України опинився під загрозою повного закриття на карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. Повний локдаун невдовзі запрацює в Миколаєві та Запоріжжі.