Коронавирус в Европе. Фото: IStock

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Коронавирус в мире неуклонно распространяется, а большинство стран Европы оказались на жестком карантине из-за тяжелой ситуации с COVID-19.

Чем они отличаются, и где карантин жестче, рассказали DW.

Сообщается, что Германия пока не ввела общенациональный локдаун. В общем встречаться сейчас могут не более пяти человек, а карантин усиливают, когда в отдельных регионах количество новых случаев превышает 100 в неделю. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить медицинские маски.

Во Франции в конце марта объявили третий общенациональный карантин. Правила, которые действовали в отдельных регионах, таким образом на четыре недели вступили в силу на территории всей Франции. Эти меры предусматривают, что большинство магазинов остаются закрытыми, а с семи вечера действует комендантский час.

В Бельгии, чтобы попасть в магазин, нужно записаться на конкретное время. Исключение составляют лишь заведения, где продают товары первой необходимости. Школы и университеты закрыты, а парикмахеры, татуировщики и косметологи вынуждены полностью прекратить работу.

В Испании всех граждан обязали носить медицинские маски, в частности на пляжах и на курортах, а в соседней Португалии до 15 апреля остается в силе чрезвычайное положение. В апреле музеи должны снова открыть свои двери. Следующим шагом должны стать кинотеатры, театры и все магазины.

Общенациональные жесткие ограничения остаются в силе в Греции до 5 апреля. В стране разрешено оставлять свои дома с 5.00 до 21.00, но только при наличии уважительной причины — похода на работу, занятий спортом, посещения врача или выгула собаки.

В Чехии из-за критической ситуации с коронавирусом ввели жесткий карантин. Во всех регионах страны была введена высшая степень чрезвычайного положения. Встречаться разрешается только двум лицам. Рестораны, кинотеатры, музеи и магазины с товарами, не относящиеся к предметам первой необходимости, закрыты. В стране действует ночной комендантский час.

Венгрия позволяет только въезд собственных граждан в страну. Вместе с комендантским часом, закрыты почти все. В то же время в Швеции с начала января правительство начало больше вмешиваться в общественную жизнь. Сейчас в ресторанах за столом разрешено сидеть не более, чем четырем лицам. Собираться могут не более восьми человек. Магазины и гостиницы остаются открытыми.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине ввели сразу в нескольких регионах, а еще один регион Украины оказался под угрозой полного закрытия на карантин из-за критической ситуации с коронавируса. Полный локдаун вскоре заработает в Николаеве и Запорожье.