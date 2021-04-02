Британский штамм коронавируса поражает всю семью, независимо от возраста. Фото: vz.kiev.ua

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Британский вариант коронавируса поражает всю семью, если есть хотя бы один инфицированный.

Клиника COVID-19, вызванная мутантным вариантом коронавируса B.1.1.7, заметно разнится от «дикого» штамма SARS-CoV-2 — первоначального варианта вируса. Об этом сообщил украинский врач, доктор медицинских наук и профессор Александр Кухарчук на своей странице в Facebook.

Ученый, который работает в Индии директором по производству и исследований ReeLabs — компании по изготовлению стволовых клеток и их использования во время лечения COVID-19, отметил, что через месяц выяснилось, что британский штамм поражает всю семью, если в ней есть хотя бы один инфицированный, независимо от возраста и наличия хронических заболеваний.

Также оказалось, что сроки инкубационного периода (время от инфицирования до появления первых признаков болезни) сократились с 7−14 дней до 1−2 дней. А сроки развития пневмоний, которые можно видеть на компьютерной томограмме легких, сократились с 8−10 дней до 5−6 дней.

Кроме того, установлено, что потребность в кислородной терапии при «мутантных» ковидных пневмониях возросла в 2,3 раза. Профессор отметил, что смертность от британского штамма госпитализированных больных, нуждающихся в неинвазивной или же инвазивной кислородной поддержке, составляет от 28 до 55%.

Врач уточнил, что на основании британских публикаций и весьма ограниченных, пока еще промежуточных результатов клинических испытаний, а также личного опыта, он внес изменения в схемы первичного лечения COVID-19 для взрослых. Его схему лечения украинцев он призвал согласовать со своим врачом.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов 1 апреля заявил, что «британский» штамм коронавирусной болезни нашли уже во всех областях. Кроме того, в двух областях подтвердили наличие «южноафриканского» штамма коронавируса.