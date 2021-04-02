Британський штам коронавірусу вражає всю сім’ю, незалежно від віку. Фото: vz.kiev.ua

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Британський варіант коронавірусу вражає всю родину, якщо є хоча б один інфікований.

Клініка COVID-19, викликана мутантним варіантом коронавірусу B.1.1.7, помітно різниться від «дикого» штаму SARS-CoV-2 — початкового варіанту вірусу. Про це повідомив український лікар, доктор медичних наук і професор Олександр Кухарчук на власній сторінці у Facebook.

Науковець, який працює в Індії директором з виробництва та досліджень ReeLabs — компанії з виготовлення стовбурових клітин і їхнього використання під час лікування COVID-19, зазначив, що за місяць часу з’ясувалося, що британський штам вражає всю родину, якщо в ній є хоча б один інфікований, незалежно від віку та наявності хронічних захворювань.

Також виявилося, що терміни інкубаційного періоду (час від інфікування до появи перших ознак хвороби) скоротилися з 7−14 днів до 1−2 днів. А терміни розвитку пневмоній, які можна бачити на комп’ютерній томограмі легень, скоротилися з 8−10 днів до 5−6 днів.

Крім того, встановлено, що потреба у кисневій терапії при «мутантних» ковідних пневмоніях зросла у 2,3 рази. Професор наголосив, що смертність від британського штаму госпіталізованих хворих, які потребують неінвазивної або ж інвазивної кисневої підтримки, становить від 28 до 55%.

Лікар уточнив, що на підставі британських публікацій і дуже обмежених, поки ще проміжних результатів клінічних випробувань, а також особистого досвіду, він вніс зміни до схеми первинного лікування COVID-19 для дорослих. Його схему лікування українців він закликав узгодити зі своїм лікарем.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 1 квітня заявив, що «британський» штам коронавірусної хвороби знайшли вже в усіх областях. Крім того, в двох областях підтвердили наявність «південноафриканського» штаму коронавірусу.