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Ракурс
Плівки Деркача. Фото: РБК

Плівки Деркача перевірить ДБР — замовили експертизу голосів Порошенка і Байдена (ДОКУМЕНТ)

2 кві 2021, 14:25
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Плівки Деркача почали розслідуватися Державним бюро розслідувань (ДБР). Правоохоронці замовили відповідну експертизу, яка має встановити відповідність голосів президента США Джо Байдена та нардепа Петра Порошенка наведеним на записах.

У ЄРДР статус справи щодо держзради Порошенка позначений як «у провадженні». Про це повідомляє «Цензор. НЕТ» із посиланням на документи з власних джерел.

Документ. Фото: Цензор.нет

Документ. Фото: Цензор.нет
Повідомляється, що постанови про призначення експертизи відеозвукозапису датуються 10 липня 2020 року та 10 лютого 2021 року. Як випливає з документів, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів екс-президента Петра Порошенка і вже чинного президента США Джо Байдена.

Документ. Фото: Цензор.нет


До цього повідомлялося, що Офіс Генпрокурора нібито закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден. Наразі слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав від нібито Порошенка націоналізації «ПриватБанку».

Документ. Фото: Цензор.нет

Документ. Фото: Цензор.нет
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнесмен Андрій Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США та про націоналізацію «ПриватБанку».

Джерело: Ракурс


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