Плівки Деркача. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152669-plivky-derkacha-pereviryt-dbr-zamovyly-ekspertyzu-golosiv-poroshenka-i-baydena-dokument.html

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Плівки Деркача почали розслідуватися Державним бюро розслідувань (ДБР). Правоохоронці замовили відповідну експертизу, яка має встановити відповідність голосів президента США Джо Байдена та нардепа Петра Порошенка наведеним на записах.

У ЄРДР статус справи щодо держзради Порошенка позначений як «у провадженні». Про це повідомляє «Цензор. НЕТ» із посиланням на документи з власних джерел.







Повідомляється, що постанови про призначення експертизи відеозвукозапису датуються 10 липня 2020 року та 10 лютого 2021 року. Як випливає з документів, 10 лютого 2021 року, через три місяці після перемоги Байдена на виборах США і через 20 днів після його інавгурації, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизи голосів екс-президента Петра Порошенка і вже чинного президента США Джо Байдена.





До цього повідомлялося, що Офіс Генпрокурора нібито закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден. Наразі слідчих цікавить експертиза розмови, де нібито Байден вимагав від нібито Порошенка націоналізації «ПриватБанку».







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнесмен Андрій Деркач 19 травня оприлюднив аудіозаписи нібито розмов між Байденом та Порошенком, на яких, зокрема, йшлося про відставку українського генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу з боку США та про націоналізацію «ПриватБанку».