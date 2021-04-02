Порошенко и Байден. Фото: РБК

https://racurs.ua/n152669-plenki-derkacha-proverit-gbr-zakazali-ekspertizu-golosov-poroshenko-i-baydena-dokument.html

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Пленки Деркача начали расследоваться Государственным бюро расследований (ГБР). Правоохранители заказали соответствующую экспертизу, которая должна установить соответствие голосов президента США Джо Байдена и нардепа Петра Порошенко звучащим на записях.

В ЕРДР статус дела о госизмене Порошенко обозначен как «в производстве». Об этом сообщает «Цензор. НЕТ» со ссылкой на документы из собственных источников.







Сообщается, что постановления о назначении экспертизы видеозвукозаписи датируются 10 июля 2020 года и 10 февраля 2021 года. Как следует из документов, 10 февраля 2021 года, спустя три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Петра Порошенко и уже действующего президента США Джо Байдена.

До этого сообщалось, что Офис генпрокурора якобы закрыл производство по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден. Сейчас следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден потребовал от якобы Порошенко национализации «ПриватБанка».





Напомним, ранее мы сообщали, что бизнесмен Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, говорилось об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США и о национализации «ПриватБанка».