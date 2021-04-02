Голоса за Шевченко исчезли из двух участков, "За будущее" заявляет об украденной «слугами» победе

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Ракурс

Довыборы в Раду на Прикарпатье становятся еще более скандальными. Во время подсчета на двух участках — в селах Иваниковка и Микуличин — не досчитались почти 150 бюллетеней.

Наблюдатели «ОПОРы» сообщили, что в Иваникивке исчезло 47 бюллетеней. ОИК пересчитал голоса за кандидата Александра Шевченко. Было указано 144 голоса, но при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. Члены комиссии вызвали полицию.

Ранее ОИК не досчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке в Микуличине. В протоколе были указаны 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.

Недействительными признали выборы на участке в городе Яремче. Там Шевченко и кандидат ВО «Свобода» Кошулинский набрали одинаковое количество голосов.

Сейчас в ЦИК есть данные о подсчете 90,59% голосов. Лидирует с 31,51% «слуга» Василий Вирастюк. Шевченко от «За будущее» — второй, третий — Кошулинский. Между Вирастюком и Шевченко разница примерно в 1 тыс. голосов.

Партия «За будущее» просит президента и Центральную избирательную комиссию «остановить беспредел, который происходит на 87 округе». В заявлении партии говорится, что когда «депутатский десант» не помог, «Слуга народа» подключила СБУ и под предлогом террористической угрозы силовики вывели из избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями.

Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломбы загнуты, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении. Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели, соответствующее заявление было направлено в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали, — говорится в заявлении партии «За будущее».

«Ракурс» сообщал, что 28 марта в 87-м избирательном округе состоялись промежуточные выборы в Раду. Почти сразу после закрытия участков Вирастюк и Шевченко назвали себя победителями. Штабы ВО «Свобода» и «За будущее» лидером гонки по результатам параллельного подсчета голосов назвали Шевченко.

29 и 30 марта подсчет голосов не проводился, поскольку исчез председатель ОИК, помещение якобы минировали, а ЦИК внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии № 87. Новые члены комиссии и пятеро бывших членов ОИК на заседание комиссии продолжили не приходить.

31 марта ЦИК еще раз изменила состав окружкома. Кандидат Шевченко заявлял о намерении партии власти сфальсифицировать избирательный процесс. Сегодня стало известно о пересчете голосов на нескольких участках Прикарпатья.