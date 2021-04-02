Байк. Фото: Yanko

https://racurs.ua/n152667-neobychnyy-superbayk-zver-predstavili-v-yaponii-foto-motocikla.html

Ракурс

В Японии представили уникальный супербайк со скульптурно-минималистичным дизайном, который поражает воображение.

Однако, такая конструкция может оказаться непригодной для сложных маршрутов. Об этом сообщает Yanko Design.





Сообщается, что эту специфическую модель мотоцикла разработал американский дизайнер Кэмерон Бресн. Модель получила название WOW 101 Ghost Superbike, который назвали Beast (переводится как «Зверь» или «Чудовище»). Шины, руль и другие компоненты были произведены в Японии.





Уникальной особенностью мотоцикла является то, что дизайн байка выглядит минималистичным и унифицированным, без лишних деталей и компонентов. На городских улицах транспортное средство отличает мрачно-скромная эстетика. В сравнении с другими мотоциклами, Beast выделяется скульптурной формой, ориентированной на улучшенную аэродинамику.





«Зверь» больше подходит для поездок в пригородах и на прямых дорогах, чем на сопоставимые для супербайка сложные маршруты с крутыми поворотами.

Просто найдите прямую линейную дорогу и придерживайтесь ее, потому что невозможно представить поворот на этом байке, но всякий грех прощается, когда байк выглядит так хорошо, — заявляют в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что эксклюзивный мотоцикл разработала в Италии марка Lamborghini совместно с брендом Ducati. Новинка получила название Diavel 1260 Lamborghini, а разработчики вдохновлялись суперкаром Sian FKP 37. Байк выйдет ограниченным тиражом — запланирован выпуск 630 мотоциклов.