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Ракурс
Байк. Фото: Yanko

Необычный супербайк-«зверь» представили в Японии — фото мотоцикла

2 апр 2021, 13:57
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В Японии представили уникальный супербайк со скульптурно-минималистичным дизайном, который поражает воображение.

Однако, такая конструкция может оказаться непригодной для сложных маршрутов. Об этом сообщает Yanko Design.

"Зверь". Фото: Yanko

Сообщается, что эту специфическую модель мотоцикла разработал американский дизайнер Кэмерон Бресн. Модель получила название WOW 101 Ghost Superbike, который назвали Beast (переводится как «Зверь» или «Чудовище»). Шины, руль и другие компоненты были произведены в Японии.

"Зверь". Фото: Yanko

Уникальной особенностью мотоцикла является то, что дизайн байка выглядит минималистичным и унифицированным, без лишних деталей и компонентов. На городских улицах транспортное средство отличает мрачно-скромная эстетика. В сравнении с другими мотоциклами, Beast выделяется скульптурной формой, ориентированной на улучшенную аэродинамику.

"Зверь". Фото: Yanko

«Зверь» больше подходит для поездок в пригородах и на прямых дорогах, чем на сопоставимые для супербайка сложные маршруты с крутыми поворотами.


Просто найдите прямую линейную дорогу и придерживайтесь ее, потому что невозможно представить поворот на этом байке, но всякий грех прощается, когда байк выглядит так хорошо, — заявляют в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что эксклюзивный мотоцикл разработала в Италии марка Lamborghini совместно с брендом Ducati. Новинка получила название Diavel 1260 Lamborghini, а разработчики вдохновлялись суперкаром Sian FKP 37. Байк выйдет ограниченным тиражом — запланирован выпуск 630 мотоциклов.

Источник: Ракурс


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