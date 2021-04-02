Звір. Фото: Yanko

https://racurs.ua/ua/n152667-nezvychaynyy-superbayk-zvir-predstavyly-v-yaponiyi-foto-motocykla.html

Ракурс

У Японії представили унікальний супербайк зі скульптурно-мінімалістичним дизайном, який вражає уяву.

Однак, така конструкція може виявитися непридатною для складних маршрутів. Про це повідомляє Yanko Design.



Повідомляється, що цю специфічну модель мотоцикла розробив американський дизайнер Кемерон Бресн. Модель дістала назву WOW 101 Ghost Superbike, яку називають Beast (перекладається як «Звір» або «Чудовисько»). Шини, кермо й інші компоненти були зроблені в Японії.

Унікальною особливістю мотоцикла є те, що дизайн байка виглядає мінімалістичним і уніфікованим, без зайвих деталей і компонентів. На міських вулицях транспортний засіб відрізняє похмуро-скромна естетика. У порівнянні з іншими мотоциклами, Beast виділяється скульптурною формою, орієнтованою на поліпшену аеродинаміку.

«Звір» більше підходить для поїздок у передмістях і на прямих дорогах, ніж на зіставні для супербайка складні маршрути з крутими поворотами.

Просто знайдіть пряму лінійну дорогу й дотримуйтеся її, тому що неможливо уявити поворот на цьому мотоциклі, але всякий гріх прощається, коли байк виглядає так добре, — заявляють у компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ексклюзивний мотоцикл розробила в Італії марка Lamborghini спільно з брендом Ducati. Новинка отримала назву Diavel 1260 Lamborghini, а розробники надихалися суперкаром Sian FKP 37. Байк вийде обмеженим накладом — запланований випуск 630 мотоциклів.