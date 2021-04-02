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Ракурс
Звір. Фото: Yanko

Незвичайний супербайк-«звір» представили в Японії — фото мотоцикла

2 кві 2021, 13:57
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У Японії представили унікальний супербайк зі скульптурно-мінімалістичним дизайном, який вражає уяву.

Однак, така конструкція може виявитися непридатною для складних маршрутів. Про це повідомляє Yanko Design.

"Звір". Фото: YankoПовідомляється, що цю специфічну модель мотоцикла розробив американський дизайнер Кемерон Бресн. Модель дістала назву WOW 101 Ghost Superbike, яку називають Beast (перекладається як «Звір» або «Чудовисько»). Шини, кермо й інші компоненти були зроблені в Японії.

"Звір". Фото: YankoУнікальною особливістю мотоцикла є те, що дизайн байка виглядає мінімалістичним і уніфікованим, без зайвих деталей і компонентів. На міських вулицях транспортний засіб відрізняє похмуро-скромна естетика. У порівнянні з іншими мотоциклами, Beast виділяється скульптурною формою, орієнтованою на поліпшену аеродинаміку.

"Звір". Фото: Yanko«Звір» більше підходить для поїздок у передмістях і на прямих дорогах, ніж на зіставні для супербайка складні маршрути з крутими поворотами.


Просто знайдіть пряму лінійну дорогу й дотримуйтеся її, тому що неможливо уявити поворот на цьому мотоциклі, але всякий гріх прощається, коли байк виглядає так добре, — заявляють у компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ексклюзивний мотоцикл розробила в Італії марка Lamborghini спільно з брендом Ducati. Новинка отримала назву Diavel 1260 Lamborghini, а розробники надихалися суперкаром Sian FKP 37. Байк вийде обмеженим накладом — запланований випуск 630 мотоциклів.

Джерело: Ракурс


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