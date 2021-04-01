Стали відомі фіналісти конкурсу «Всесвітній автомобіль року». Фото: autoua.net

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Ракурс

Фіналістами конкурсу «Всесвітній автомобіль року» (World Car Awards) стали три транспортні засоби.

Шанс стати кращим автомобілем у світі в 2021 році мають три моделі, дві з яких — електромобілі. Це міський хетчбек Toyota Yaris, який вже став «Європейським автомобілем року», а також електричні Honda e і Volkswagen ID.4. Про це повідомила прес-служба організаторів конкурсу.

За перемогу в номінації «Кращий преміальний автомобіль» у фінал вийшли нові Land Rover Defender та Mercedes-Benz S-Class, з якими змагається споріднений Volvo електромобіль Polestar 2. Кращим міським автомобілем може стати Honda e, Honda Jazz або Toyota Yaris.

Спортивна версія Toyota Yaris потрапила до трійки фіналістів, які претендують на звання «Спорткар року». Також за перемогу в цій номінації боротимуться Audi RS Q8 та Porsche 911 Turbo.

Крім того, Land Rover Defender, Mazda MX-30 та Honda e претендують також на звання «Дизайн року».

Переможців конкурсу оголосять 20 квітня. При цьому інтрига досі зберігається.

Нагадаємо, переможцем рейтингу European Car of the Year (Європейський автомобіль року) в 2021 році стала Toyota Yaris нового покоління. Японський хетчбек виявився кращим за інших номінантів на це звання. Він випередив Fiat 500, Cupra Formentor, Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender та Citroen C4.