https://racurs.ua/ua/n152629-hroniky-koronavirusu-yak-v-ukrayini-borutsya-z-covid-pandemiieu.html

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Коронавірус в Україні продовжує додавати роботи українським медикам.

Лікарні переповнені хворими, ліжок із киснем не вистачає, а швидкі допомоги вдвічі почали частіше їздити на виклики. Про це 1 квітня повідомляє «Громадське».

Черкаси

Підозра на COVID-19 та ознаки гострої респіраторно-вірусної інфекції додали роботи медикам «швидкої». Як розповів директор обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун, за останні два тижні навантаження на бригади збільшилося на 50%.

Медики розповідають, що люди не звертаються напряму до сімейного лікаря, а відразу телефонують на лінію «103».

Через це ті, хто справді потребують невідкладної допомоги, можуть її не дочекатися. Найбільший пік викликів припадає на понеділок і п’ятницю, —розповіла начальниця оперативно-диспетчерського відділу Ірина Попович.

До роботи із коронавірусними хворими в області задіяні 29 бригад швидкої допомоги, але в наступному місяці кількість карет планують збільшити до 38.

Харків

В опорних закладах Харківської області, визначених для коронавірусних пацієнтів станом на 1 квітня зайняті 60% з усіх місць. В ОДА наголошують, що ліжка зі стаціонарним киснем, життєво необхідним тяжкохворим, майже вичерпані. Загалом станом на сьогодні в області для лікування хворих на СOVID-19 виділене 4 тис. 931 ліжко. На стаціонарному лікуванні в опорних закладах Харківщини перебувають 2 тис. 969 пацієнтів.

В області зайняті 97% ліжок зі стаціонарним киснем. Стаціонарним киснем на сьогодні забезпечені 1 тис. 112 місць, а 1 тис. 80 з них вже зайняті хворими. У реанімаційних відділеннях станом на ранок 1 квітня перебувають 195 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легень — 156.

Львів

У Львові міська влада заборонила продаж напоїв на розлив у закладах, що працюють на виніс. Також чиновники вирішила призупинити роботу 20 нічних клубів у яких виявили порушення. Це заклади — «Фешн-клуб, Faces, «Рафінад», «Спліт клуб», «Малевич», шоу-бар «Ерос», «Білий кролик», «Де-Люкс», «Галерея Лицарів», «Занзібар», «Одеон», «Левел-Рум», «Фест Репаблік», «Хіреш найт клуб», «Клауд», ресторан-пивоварня «Старгород», шоу-бар «Казанова», арт-кафе «Арт-Хол», бар «Рест.Бар 13» та «Клуб».

Також порушення виявили на ринку «Галицьке Перехрестя», ринку «Шувар», ТзОВ «Сільпо», у кав’ярні «7 Севен-Хевен» у ТЦ «Інтер-Сіті» і у торговій точці «Аксесуари до мобільних телефонів» у ТРЦ «Вікторія Гарденс». Ці заклади пропонуватимуть закрити, якщо порушення не усунуть.

Тоді комісія за поданням поліції призупинила роботу кількох закладів через систематичне порушення карантинних обмежень. На цих локаціях моніторингові групи зафіксували масове скупчення людей:

«Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188;

«Єва», просп. Чорновола, 1;

«Макдональдс», просп. Шевченка, 7;

«Братиська», вул. Січових Стрільців, 3;

«Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20;

«Йокі», вул. Гнатюка, 12а;

«Малевич», просп. Чорновола, 2

Луцьк

У Волинській обласній інфекційній лікарні спостерігаються проблеми з киснем, через це усіх тяжких хворих, які знаходилися на ШВЛ, перевели в лікарні, які забезпечені киснем. Усього в області є 19 лікарень, котрі можуть надавати медичну допомогу хворим на COVID-19.

Останні хворі знаходяться на концентраторах, яких в обласній клінічній лікарні є достатньо. Наразі у Волинській інфекційній лікарні знаходиться 135 хворих на 37 концентраторах. Вільних кисневих концентраторів станом на 1 квітня є 30 штук, які дозволять забезпечити потреби 60 пацієнтів.

Загалом на Волині є 606 ліжок із централізованою подачею кисню та 844 із кисневими концентраторами, зокрема концентраторів на два виходи — 457.

Нагадаємо, локдаун у Києві запроваджується з 5 квітня, він діятиме щонайменше до 16 квітня. У столиці закривають усі школи та дитячі садочки. Громадський наземний транспорт та метро працюватимуть за спеціальними перепустками.