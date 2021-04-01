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Локдаун у Києві запроваджується з 5 квітня, він діятиме щонайменше до 16 квітня.

З наступного понеділка у столиці закривають усі школи та дитячі садочки. Громадський наземний транспорт та метро працюватимуть за спеціальними перепустками. Про це йдеться у протоколі постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 29 від 1 квітня 2021 року, який опублікувала Київська міська державна адміністрація.

Документ передбачає, що з 5 по 16 квітня 2021 року громадський транспорт перевозитиме пасажирів виключно за спеціальними перепустками. Також по спецпропусках курсуватиме і приміський транспорт. Щоб скористатися громадським транспортом треба мати не лише спецперепустку, але й маску і документ, що засвідчує особу.

З 5 квітня у Києві припинять працювати дитячі садки та заклади позашкільної освіти (гуртки, подовження тощо), а школи та вузи перейдуть на дистанційне навчання.

Також із 5 квітня медичні заклади столиці припинять здійснювати планову госпіталізацію. Госпіталізація буде винятковою:

у разі ускладнень при вагітності та пологах;

вагітним, породіллям і новонародженим;

хворим на онкологічні та пульмологічні захворювання;

паліативної медичної допомоги в стаціонарі;

у разі загрози життю.

Крім того, під час жорсткого локдауну у Києві для закладів торгівлі буде пріорітетним обслуговування пенсіонерів у визначені години — така вимога діятиме з 10.00 до 12.00. Вимоги щодо обслуговування пенсіонерів у ранкові години будуть діяти з 5 по 16 квітня.

У КМДА зазначили, що дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати Національна поліція, патрульна поліція, управління Держпродспоживслужба в Києві, КП «Муніципальна охорона», міжрегіональне управління «Укртрансбезпека», а також районні адміністрації столиці.

Нагадаємо, в КМДА зазначили, що під час локдауну в Києві метрополітен закривати не будуть, але увесь громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.