https://racurs.ua/n152624-lokdaun-v-kieve-chto-jdet-jiteley-stolicy-s-5-aprelya.html

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Локдаун в Киеве вводится с 5 апреля, он будет действовать минимум до 16 апреля.

Со следующего понедельника в столице закрывают все школы и детские сады. Общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 29 от 1 апреля 2021 года, который опубликовала Киевская городская государственная администрация.

Документ предусматривает, что с 5 по 16 апреля 2021 года общественный транспорт будет перевозить пассажиров исключительно по специальным пропускам. Также по спецпропускам будет курсировать и пригородный транспорт. Чтобы воспользоваться общественным транспортом надо иметь не только спецпропуск, но и маску и документ, удостоверяющий личность.

С 5 апреля в Киеве прекратят работать детские сады и учреждения внешкольного образования (кружки, удлинение и т. п), а школы и вузы перейдут на дистанционное обучение.

Также с 5 апреля медицинские учреждения столицы прекратят осуществлять плановую госпитализацию. Госпитализация будет исключительной:

в случае осложнений при беременности и родах;

беременным, роженицам и новорожденным;

больным онкологическими и пульмологическими заболеваниями;

паллиативной медицинской помощи в стационаре;

в случае угрозы жизни.

Кроме того, во время жесткого локдауна в Киеве для заведений торговли будет приоритетным обслуживание пенсионеров в определенные часы — такое требование будет действовать с 10.00 до 12.00. Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.

В КГГА отметили, что соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпотребслужба в Киеве, КП «Муниципальная охрана», межрегиональное управления «Укртрансбезопасность», а также районные администрации столицы.

Напомним, в КГГА отметили, что во время локдауна в Киеве метрополитен закрывать не будут, но весь общественный транспорт будет перевозить пассажиров по специальным пропускам.