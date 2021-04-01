Локдаун в Киеве — как будет работать транспорт

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Во время нового локдауна в Киеве работу транспорта ограничат не так, как в прошлом году. В прошлый раз в столице полностью остановили метро, ​​а 5 апреля 2021 года в Киеве в связи с усилением карантинных мероприятий будет только ограничена работа общественного транспорта.

В пресс-службе КГГА сообщили, что в прошлом году метро остановили, а маршрутки перевозили пассажиров по спецпропускам. На этот раз метрополитен закрывать не будут, но весь общественный транспорт будет перевозить пассажиров по специальным пропускам.

Сейчас в КГГА согласуется количество спецпропусков, а окончательный график работы транспорта утвердят только в начале следующей недели.

Главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан заявил «Суспільному», что пропуска получат «все критически важные профессии — врачи, соцработники, водоканал, теплоэнерго, чрезвычайники, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева.

Он уточнил, что предприятия сами подают информацию городу, сколько им нужно пропусков и получают их от города.

Другое дело, что подают там сто неважных профессий, которые могли бы и две недели посидеть дома, — сообщил Рубан.

С 5 апреля метро в Киеве также будет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В частности, в подземку будут пускать только по специальным пропускам.

Заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон рассказала, что с 5 апреля поезда будут ходить так же, как ходят сейчас. Проверять наличие спецпропусков на входах в станции метро будут полицейские и дежурные. При этом бесплатным проезд для работников критических отраслей не будет.

Макогон призвала работодателей переориентировать работу таким образом, чтобы сотрудники могли работать в дистанционном режиме.

Жесткий карантин в столице начнет действовать с 5 апреля и продлится как минимум до 16 апреля.