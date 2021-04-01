Курс валют. Фото: https://www.myvin.com.ua/

https://racurs.ua/n152604-grivna-ukrepilas-k-dollaru-i-evro-infografika.html

Ракурс

Курс гривны на 1 апреля установил Национальный банк Украины (НБУ) на уровне 27,82 грн за доллар. Курс на 6 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 33,63 грн, он снизился на 12 коп., информирует НБУ.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,7−27,9 грн. Евро покупают по 32,4 грн, продают по 32,75 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,7−27,8 гривны, евро — 32,35−32,65 грн.

Четверг не будет особо блистать объемами операций на валютном рынке. Основная причина снижения статистики межбанка — эффект первого дня нового отчетного периода.

Клиенты будут подводить предварительные итоги марта и первого квартала, и определяться с окончательными задачами на новый месяц.

Учитывая некоторое снижение объемов межбанка из-за влияния фактора первого дня месяца — активизируются и спекулянты. При низких объемах торгов всегда легче «погонять» курс в нужную им сторону на мелких сделках. Поэтому у спекулянтов сегодня будет отличный шанс поработать на межбанке как минимум в формате «в две стороны», а если удастся — то и попытаться «покачать» курс в течение сессии, — сообщают в НБУ.



По прогнозам статистика межбанка 1 апреля будет в пределах до 125−140 млн долл. при совершении до 380−420 сделок.

Ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине на 22 марта был установлен на уровне 27,71 грн за доллар. Валюта начала расти после резкого снижения накануне.