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Курс валют. Фото: https://www.myvin.com.ua/
Гривна укрепилась к доллару и евро (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152604-grivna-ukrepilas-k-dollaru-i-evro-infografika.htmlРакурс
Курс гривны на 1 апреля установил Национальный банк Украины (НБУ) на уровне 27,82 грн за доллар. Курс на 6 коп. ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс евро установлен на уровне 33,63 грн, он снизился на 12 коп., информирует НБУ.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,7−27,9 грн. Евро покупают по 32,4 грн, продают по 32,75 грн.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,7−27,8 гривны, евро — 32,35−32,65 грн.
Четверг не будет особо блистать объемами операций на валютном рынке. Основная причина снижения статистики межбанка — эффект первого дня нового отчетного периода.
Клиенты будут подводить предварительные итоги марта и первого квартала, и определяться с окончательными задачами на новый месяц.
Учитывая некоторое снижение объемов межбанка из-за влияния фактора первого дня месяца — активизируются и спекулянты. При низких объемах торгов всегда легче «погонять» курс в нужную им сторону на мелких сделках. Поэтому у спекулянтов сегодня будет отличный шанс поработать на межбанке как минимум в формате «в две стороны», а если удастся — то и попытаться «покачать» курс в течение сессии, — сообщают в НБУ.
По прогнозам статистика межбанка 1 апреля будет в пределах до 125−140 млн долл. при совершении до 380−420 сделок.
Ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине на 22 марта был установлен на уровне 27,71 грн за доллар. Валюта начала расти после резкого снижения накануне.
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