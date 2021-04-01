В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n152603-jestkiy-lokdaun-skolko-ukraincev-podderjivaut-usilenie-karantina-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. На фоне увеличения заболеваемости среди украинцев с начала марта растет поддержка усиленных карантинных мер (так называемого жесткого локдауна).

Это показывает опрос социологической группы «Рейтинг», проведенное в период с 26 по 28 марта. Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

Опрос показал, что:

63% респондентов поддерживают введение «жесткого» карантина, если заболеваемость коронавирус будет существенно расти. Еще 34% придерживаются противоположного мнения;

61% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения «жесткого» карантина, а 37% - имеют противоположное мнение. Больше всего на эффективность «жесткого» карантина рассчитывают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следит за новостями о коронавирусе;

абсолютное большинство опрошенных (84%) считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. Только 11% респондентов считают, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года.

Ответы респондентов о том, насколько внимательно они следят за новостями о ситуации с коронавирусом, распределились так:

58% часто следят;

21% делают это иногда;

12% - редко;

8% - вообще не интересуются.

Отмечается, что с ростом заболеваемости интерес к этой информации увеличился. Чаще других такие новости отслеживают люди старшего возраста и женщины.

Социологи в рамках данного исследования опросили 2,5 тыс. респондентов во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, в Украине два дня подряд уровень смертности от коронавируса бьет рекорды.