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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: ТАСС

Смертность от коронавируса в Украине бьет рекорды второй день подряд (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2021, 09:36
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Коронавирус в Украине продолжает устанавливать печальные рекорды. Вторые сутки подряд в Украине зафиксирован рекордный показатель смертности среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 — 421 летальный случай.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За прошедшие сутки, 31 марта, выявлены 17 тыс. 569 новых случаев COVID-19, среди них 813 детей и 486 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах:

  • Киеве — 1 тыс. 150;
  • Одесской области — 1 тыс. 305;
  • Хмельницкой области — 1 тыс. 142;
  • Львовской области — 1 тыс. 141;
  • Житомирской области — 1 тыс. 37.

За минувшие сутки госпитализировали 5 тыс. 160 больных. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют более 335 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии COVID-19.

Выздоровели за сутки 9 тыс. 602 человека.

За сутки проведены 132 тыс. 759 тестов на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 691 тыс. 737 человек;
  • выздоровели 1 млн 323 тыс. 83 пациенты;
  • умерли 33 тыс. 246 больных COVID-19.

За сутки в Украине проведены еще 17 тыс. 170 прививок от COVID-19. За все время кампании по прививкам первую из двух необходимых доз вакцины получили 248 тыс. 734 человека, две дозы — два человека.

Коронавирус в Украине, инфографика: Evgeny Istrebin

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, Минздрав недавно зафиксировал улучшение ситуации с коронавирусом в трех регионах.

Источник: Ракурс


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