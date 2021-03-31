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Ракурс
Вакцина. Фото: Istock

Вакцина Pfizer приближается к Украине — кого будут прививать первыми

31 мар 2021, 19:30
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Вакцинация в Украине препаратом Pfizer начнется в ближайшее время. Известно, что Украина также получит почти 1 млн дополнительных доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эта партия вакцины достанется Украине ориентировочно в июне. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Пост Ляшко. Фото: FаcebookСообщатся, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использованы для вакцинации лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений. Также главный санврач отметил, что логистика отработана, а медицинские работники обучены.


Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer против COVID-19 на 100% эффективна для детей 12−15 лет. Такое заявление сделала американская фармацевтическая компания на основании результатов клинических испытаний своей вакцины от коронавируса на детях.

В Pfizer заявили, что медпрепарат для иммунопрофилактики безопасный и на 100% эффективен для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь компания планирует подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США для срочного утверждения вакцины к применению для детей старше 12 лет.

Источник: Ракурс


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