Тариф на доставку пенсий резко подскочил

Укрпочта. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n152577-tarif-na-dostavku-pensiy-rezko-podskochil.html

Ракурс

Пенсия в Украине отныне будет выдаваться на банковские карточки, а тариф на доставку пенсий по почте вырос.

Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий до 2,65% суммы выплаты в селах и до 1,3% в городах с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сообщается, что сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи регулируются постановлением КМУ от 04.12.2019 № 987, однако они уже не покрывают фактические расходы «Укрпочты» для предоставления этих услуг. Поэтому для обеспечения надлежащей работы «Укрпочты» с 1 апреля тарифы вырастут.

Это позволит «Укрпочте» обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что это решение было компромиссным между Мининфраструктуры и Минсоцполитики, и необходимо для сохранения рабочих мест почтальонов.

Сегодняшнее решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 год и 2021 год), но оно позволяет продолжить работу, — добавил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсия в Украине больше не будет выдаваться в отделениях «Укрпочты». Кабинет министров 31 марта рассмотрел проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий почте для большинства пенсионеров с 1 сентября. Документ подготовило Министерство социальной политики.