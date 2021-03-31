Тариф на доставку пенсій різко підскочив

Укрпошта. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n152577-taryf-na-dostavku-pensiy-rizko-pidskochyv.html

Ракурс

Пенсія в Україні відтепер видаватиметься на банківські картки, а тариф на доставку пенсій поштою виріс.

Кабмін збільшив тариф на доставку пенсій до 2,65% суми виплати в селах та до 1,3% у містах з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Повідомляється, що наразі тарифи на виплату та доставку пенсій і грошової допомоги регулюються постановою КМУ від 04.12.2019 № 987, однак вони вже не покривають фактичні витрати «Укрпошти» для надання цих послуг. Тому для забезпечення належної роботи «Укрпошти» з 1 квітня тарифи зростуть.

Це дозволить «Укрпошті» забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тис. листонош, — заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він додав, що це рішення було компромісним між Мінінфраструктури та Мінсоцполітики, та необхідне для збереження робочих місць листонош.

Сьогоднішнє рішення уряду по підвищенню тарифів на 11% в середньому на рік менше, ніж відсоток збільшення мінімальної заробітної плати (на 37%, порівнюючи 2020 рік та 2021 рік), але воно дозволяє продовжити роботу, — додав гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсія в Україні більше не буде отримуватися у відділеннях «Укрпошти». Кабінет міністрів 31 березня розглянув проект постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів з 1 вересня. Документ підготувало Міністерство соціальної політики.