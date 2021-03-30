Пенсія. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n152483-pensioneriv-perevedut-na-kartky-dostavku-vony-oplatyat-samostiyno-gendyrektor-ukrposhty.html

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Пенсія в Україні більше не буде отримуватися у відділеннях «Укрпошти». Кабінет міністрів 31 березня розгляне проект постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів з 1 вересня.

Документ підготувало Міністерство соціальної політики. Про це заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, переведення на карти відбудеться для всіх пенсіонерів, крім інвалідів першої групи, тих, що не ходять, і тих, кому за 80 років. Смілянський повідомив, що зараз через «Укрпошту» отримують пенсії 3,5 млн осіб. За його інформацією, пенсіонери, які не входять у визначені категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсія за віком призначатиметься в Україні автоматично, без подачі заяви до Пенсійного фонду. Така новація запрацює з 10 липня 2021 року.

Особам, які досягли пенсійного віку, більше не потрібно подавати заяву про призначення пенсії за віком. Виплати призначать автоматично з використанням відомостей про особу, яка наявна в системах персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.