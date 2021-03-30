Пенсия в Украине. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n152483-pensionerov-perevedut-na-kartochki-dostavku-oni-oplatyat-samostoyatelno-gendirektor-ukrpochty.html

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Пенсия в Украине больше не будет получаться в отделениях «Укрпочты». Кабинет Министров 31 марта рассмотрит проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий на почту для большинства пенсионеров с 1 сентября.

Документ подготовило Министерство социальной политики. Об этом заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, перевод на карты состоится для всех пенсионеров, кроме инвалидов первой группы, тех, которые не ходят, и тех, кому за 80 лет. Смелянский сообщил, что сейчас через «Укрпочту» получают пенсии 3,5 млн человек. По его информации, пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсия по возрасту будет назначаться в Украине автоматически, без подачи заявления в Пенсионный фонд. Такая новация заработает с 10 июля 2021 года.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, больше не нужно подавать заявление о назначении пенсии по возрасту. Выплаты назначат автоматически с использованием сведений о лице, имеющаяся в системах персонифицированного учета Пенсионного фонда.