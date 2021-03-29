Пенсии в Украине. Фото: http://www.visnuk.com.ua/

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Увеличить пенсии в Украине до 7 тыс. грн можно с помощью накопительной системы, заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Мы на цифрах показали, что было бы, если бы мы ввели второй уровень и навели порядок в солидарной системе. При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников — солидарного и накопительного уровней — 7 тыс. грн. Это средняя выплата, —сказала она в интервью изданию «РБК-Украина».

Соответствующий план Министерство социальной политики показало президенту Зеленскому.

Мы показали президенту, что в накопительной системе у человека за 35 лет, если бы он откладывал по 600 грн, было бы полмиллиона гривен на счету, и это давало бы возможность получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3 тыс. 200 грн. Добавить среднюю пенсию из солидарной системы — 3 тыс. 500 грн — выходит около 7 тыс. грн. Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) — это реальный уровень, — отметила Лазебная.

По ее словам, в 2007 году во время экономического роста нужно было решать вопрос, какая модель накопительного уровня должна быть применена в Украине.

За 16 лет прописанную в законе норму, что в Украине должно быть три столба пенсионной системы, один из которых — обязательная накопительная, так и не реализовали. А сегодня, когда непростые времена, и когда неизвестно, в какую рецессию войдет экономика, в Украине уже нельзя медлить с внедрением накопительной системы, альтернативы нет, нужно объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон, -подчеркнула министр соцполитики.

Также она рассказала, что 30% активного населения вообще не участвует в страховании.

Продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива — ведь минимальный страховой взнос (1 тыс. 130 грн) покрывает лишь на 63% минимальную пенсионную выплату, а около 30% экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании. И в этих условиях других механизмов нет. Или накопительная система, или увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, или увеличивать единый социальный взнос, или не повышать пенсии, — сказала Лазебная.

Повышение пенсионного возраста даст лишь временный эффект, поскольку украинцы — стареющая нация, подчеркнула министр.

Конечно, нужно поднимать экономику, создавать благоприятный бизнес-климат, внедрять меры детенизации, но эффективно внедренная накопительная пенсионная система только усилит эффект от этих мер, — подытожила она.

Напомним, индексация пенсий в Украине в 2021 году проходит с 1 марта с коэффициентом 1,11. Она коснется 8 млн человек. Однако не все пенсионеры получат дополнительные выплаты.