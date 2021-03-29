Ветерана АТО похитили и убили в Киеве. Фото: НПУ

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Похищение и убийство общественного активиста и добровольца произошло в Киеве.

В столице задержали трех человек, причастных к преступлению. Им сообщили о подозрении в совершении правонарушения по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают мотив преступления и возможных соучастников. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что вечером 24 марта подозреваемые были в квартире потерпевшего в Печерском районе столицы. Мужчину силой удерживали и били. Впоследствии полусознательного 37-летнего активиста силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Мужчину убили и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области. Тело погибшего нашли вчера, 28 марта.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей, — отметили в прокуратуре.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что убитый — ветеран антитеррористической операции на Донбассе Александр Мандич.

Напомним, 7 марта на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы нашли мертвой инспектора киберполиции Святославу Петрову. Убийца нанес женщине 40 ножевых ранений.