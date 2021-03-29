От Донетчины в Раду заходит организатор «референдума ДНР», фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n152410-ot-donbassa-v-radu-zahodit-organizator-referenduma-dnr-dannye-cik.html

Ракурс

Внеочередные выборы народных депутатов состоялись 28 марта в двух мажоритарных округах — в Ивано-Франковской и Донецкой области. В донбасском округе № 50, по предварительным данным, уверенно побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.

После обработки 84,82% бюллетеней побеждает мэр, которого выдвинула партия «Порядок». У него почти 66% голосов.

Среди 19 претендентов на Донетчине была детская врач Юлия Кузьменко, которая не смогла агитировать лично, поскольку находится под домашним арестом по делу Шеремета и кандидат от партии Шария, которую Минюст хочет запретить.

Кандидат от «Партия Шария» адвокат Валентин Рыбин занимает второе место с 13,2%. Третье место у кандидата от партии «Евросолидарнисть» Кузьменко. На четвертом месте известная антимайдановка Шилова. Лишь на пятом месте пока кандидат от «Слуги народа» Андрей Бондаренко, председатель Покровской райгосадминистрации.

Эти данные подтверждают и результаты экзит-пола, которые показал местный телеканал. С большим преимуществом там побеждает мэр Доброполье Аксенов. Он набирает 65% голосов.

Аксенова активисты и СМИ обвиняли в причастности к референдуму об отделении Донбасса, незаконном посещении оккупированного Крыма и получении российского паспорта. Он все отрицает.

Блогер Денис Казанский написал, что в 2014 году Аксенов организовывал «референдум ДНР» в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье), где тогда был поселковым головой.

На ютубе еще можно найти эпическое видео из Новодонецкого, где сторонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал «референдум» и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и «не дали им проголосовать», — написал блоггер в Фейсбук и опубликовал скрин якобы российского паспорта мэра.

Казанский пишет, что боевиков в Доброполье и Новодонецком не было — город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов якобы бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (это подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ).

В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы об организации незаконного референдума он отвечал: «Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос».

В 2018 году Аксенова задержали правоохранители по делу о коррупции. После этого он бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением.