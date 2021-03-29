Судно. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n152409-sueckiy-kanal-raschistili-ot-konteynerovoza-ever-given-foto-video.html

Ракурс

Суэцкий канал, один из ключевых морских путей, уже близок к полному разблокированию после того, как гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта.

Сейчас судно подняли на поверхность воды, но пока не известно, как быстро восстановят движение по каналу. Об этом сообщает Bloomberg.



BREAKING: EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Сообщается, что извлечь судно удалось только после того, как землекопы извлекли 27 тыс. кубометров песка, углубившись в берега канала.



До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовиться к облегчению груза гигантского контейнеровоза Ever Given. По его словам, за последние дни кропотливого труда судно удалось сдвинуть на четыре метра. Поскольку из-за притока буксиры не могут работать круглые сутки, то эти 14 буксиров работают только 12 часов. Другие 12 часов работают земснаряды.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате блокирования канала Египет ежедневно теряет около 14 млн долларов.