Суэцкий канал, один из ключевых морских путей, уже близок к полному разблокированию после того, как гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта.

Сейчас судно подняли на поверхность воды, но пока не известно, как быстро восстановят движение по каналу. Об этом сообщает Bloomberg.



BREAKING: EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL