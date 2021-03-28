Судно в Суэцком канале приказали разгрузить

Судно в Суэцком канале разгрузят. Фото: Reuters

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Разблокировать Суэцкий канал пытаются власти Египта и владельцы застрявшего судна.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовиться к облегчению груза гигантского контейнеровоза Ever Given, стоящего на мели. Эксперты считают, что процесс может занять время. Об этом заявил глава управления Суэцким каналом Осама Рабиа, передает телеканал Al Arabia.

По его словам, за последние дни кропотливого труда судно удалось сдвинуть на четыре метра. Поскольку из-за притока буксиры не могут работать целые сутки, то эти 14 буксиров работают всего 12 часов. Остальные 12 часов работают земснаряды.

Специалисты подсчитали, что процесс разгрузки судна займет длительное время. Сейчас эксперты взвешивают, нужно ли будет убрать часть из 18 тыс. 300 контейнеров Ever Given с помощью крана, чтобы спустить контейнеровоз с мели.

Рабиа добавил, что в результате блокировки канала Египет ежедневно теряет около 14 млн долл. сборов.

Как известно, судно Ever Given длиной 400 м застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта. Вследствие этого остановилось движение судов на одном из самых загруженных водных путей в мире. По состоянию на 27 марта 321 судно ожидало транзита через канал.

Напомним, за два дня из-за блокирования Суэцкого канала нанесен ущерб на 400 млн долл. До образования пробки западным трафиком Суэцкого канала ежедневно перевозили товаров на 5,1 млрд долл., а восточным — еще на 4,5 млрд долл.