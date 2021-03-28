Судно в Суецькому каналі наказали розвантажити

Судно в Суецькому каналі розвантажать. Фото: Reuters

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Розблокувати Суецький канал намагаються влада Єгипту та власники застряглого судна.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав підготуватися до полегшення вантажу гігантського контейнеровоза Ever Given, що стоїть на мілині. Експерти вважають, що процес може зайняти час. Про це заявив голова управління Суецьким каналом Осама Рабіа, передає телеканал Al Arabia.

За його словами, за останні дні кропіткої праці судно вдалося зрушити на чотири метри. Оскільки через приплив буксири не можуть працювати цілу добу, то ці 14 буксирів працюють лише 12 годин. Інші 12 годин працюють земснаряди.

Фахівці підрахували, що процес розвантаження судна займе тривалий час. Наразі експерти зважують, чи потрібно буде прибрати частину з 18 тис. 300 контейнерів Ever Given з допомогою крана, щоб спустити контейнеровоз із мілини.

Рабіа додав, що внаслідок блокування каналу Єгипет щодня втрачає близько 14 млн дол. зборів.

Як відомо, судно Ever Given довжиною 400 м застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня. Внаслідок цього зупинився рух суден на одному з найзавантаженіших водних шляхів у світі. Станом на 27 березня 321 судно чекало транзиту через канал.

Нагадаємо, за два дні через блокування Суецького каналу завдано збитків на завдано збитків на 400 млн дол. До утворення затору західним трафіком Суецького каналу щодня перевозили товарів на 5,1 млрд дол., а східним — ще на 4,5 млрд дол.