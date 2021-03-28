Дату видачі єдиного санітарного сертифікату назвали в ЄС. Фото: tourprom.ru

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Єдиний в Євросоюзі санітарний сертифікат буде доступний для громадян ЄС з 15 червня 2021 року.

Цей документ буде містити ім’я власника, дату його народження та номер паспорта. Вказуватимуться й відомості про те, чи пройшов громадянин вакцинацію і яким препаратом, а також, чи хворів він на коронавірус. Паспорт буде факультативним, але авіакомпанії можуть його вимагати. Пасажир повинен буде здати тест на COVID-19, якщо не матиме такого документу. Про це 28 березня заявив комісар Єврокомісії з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI.

При цьому в ЄК не очікують різкого зростання туристичних поїздок в Європі через епідеміологічну ситуацію. Фахівці прогнозують, що туристичний сезон в 2021 році буде таким же, як і в 2020 році.

Нагадаємо, у березні Єврокомісія представила проект так званих COVID-паспортів — цифрових сертифікатів, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу. Щоб уникнути дискримінації осіб, які ще не вакцинувалися, в ЄС запропонували створити не лише сертифікати сумісності вакцинації, але й сертифікати результатів тестування та сертифікати для осіб, які одужали після коронавірусної хвороби COVID-19. Такі документи дозволять громадянам ЄС і членам їхніх сімей безпечно і з мінімальними обмеженнями подорожувати цього літа.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що українські COVID-паспорти можуть отримати форму паперової довідки, QR-коду чи спеціального додатку на смартфоні.