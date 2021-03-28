Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: kommersant.ru

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Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, 28 березня анонсував свою відставку.

Глава вірменського уряду піде з посади у квітні 2021 року. У червні в країні мають відбутися позачергові парламентські вибори. Про це Пашинян заявив на мітингу в селі Арагаці в Армавірській області. Відео з подією він опублікував на власній сторінці у Facebook.

У квітні я подам у відставку, не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконуючим обов’язки прем'єра, — зазначив він.

Закони Вірменії передбачають, що для дострокових виборів треба розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

Дострокові вибори до парламенту Вірменії заплановані на 20 червня. В Єревані сподіваються, що новий парламент покладе край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Нагадаємо, у лютому головний штаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки Ніколи Пашиняна з посади глави уряду. Активісти, які вимагають відставки прем'єр-міністра, проводили акції непокори, перекриваючи вулиці. Сам Пашинян вважав заяву Генштабу спробою військового перевороту.