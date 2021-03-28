Окупанти Криму хочуть судитися з українцями через брак води. Фото: rubryka.com

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Окупаційна влада Криму хоче судитися з українцями через брак води на захопленому Росією півострові.

Позов хочуть пред’явити трьом громадянам України. Судитися маріонетки Москви мають намір з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу. Про це 28 березня заявив керівник самопроголошеного парламенту Криму Володимир Константінов, повідомляє «Газета.Ру».

Позов буде пред’явлений трьом громадянам України, які неодноразово, в тому числі в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду, — заявив Константінов.

Представник окупантів зазначив, що позови готують проти народного депутата Мустафи Джемілєва, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та екс-нардепа Андрія Сенченка. Зазначається, що ці особи закликали до відмови від подачі води в Крим.

Як відомо, через перекриття Північно-Кримського каналу в окупованому Криму стрімко пересихають водосховища, які живили великі міста. Відомо, що вже близько десятка водосховищ на тимчасово окупованому півострові або обміліли, або зовсім залишилися без води. Раніше окупанти оцінювали збитки від нестачі води в Криму у 230 млн дол.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що причиною нестачі води на півострові є те, що потреби війська Росії витрачається величезний запас прісної води. У Києві впевнені, що цивільному населенню води вистачатиме за умов раціонального використання та економії.

Росія запланувала добувати воду для Криму з Азовського моря, бурячи свердловинами дно. Відповідні роботи планують розпочати у квітні 2020 року. Також буде здійснено випробуваний пуск води по Північно-Кримському каналу.