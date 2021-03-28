Оккупанты Крыма хотят судиться с украинцами из-за нехватки воды. Фото: rubryka.com

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Оккупационные власти Крыма хотят судиться с украинцами из-за нехватки воды на захваченном Россией полуострове.

Иск хотят предъявить трем гражданам Украины. Судиться марионетки Москвы намерены с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом 28 марта заявил руководитель самопровозглашенного парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает «Газета.Ру».

Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида, — заявил Константинов.

Представитель оккупантов отметил, что иски готовят против народного депутата Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и экс-нардепа Андрея Сенченко. Отмечается, что эти лица призвали к отказу от подачи воды в Крым.

Как известно, из-за перекрытия Северо-Крымского канала в оккупированном Крыму стремительно пересыхают водохранилища, которые питали крупные города. Известно, что уже около десятка водохранилищ на временно оккупированном полуострове или обмелели, или совсем остались без воды. Ранее оккупанты оценивали убытки от нехватки воды в Крыму в 230 млн долл.

Напомним, вице-премьер — министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что причиной нехватки воды на полуострове является то, что на потребности войска России тратится огромный запас пресной воды. В Киеве уверены, что гражданскому населению воды будет хватать в условиях рационального использования и экономии.

Россия запланировала добывать воду для Крыма из Азовского моря, буря скважинами дно. Соответствующие работы планируют начать в апреле 2020 года. Также будет осуществлен испытанный пуск воды по Северо-Крымскому каналу.