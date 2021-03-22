Украине грозит дефицит питьевой воды до 2050 года. Фото: akipress.org

https://racurs.ua/n152108-ukraine-grozit-deficit-pitevoy-vody-do-2050-goda-ekologi.html

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Дефицит питьевой воды в Украине может наблюдаться уже в ближайшие 30 лет.

К затруднительной ситуации с водой приведет сброс опасных веществ, недостаточное количество очищенных стоков и засорение рек. По прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что в 2020 году экологи составили 3 тыс. 777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов. Уже сейчас концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30−40 раз превышает предельно допустимые нормы. Нарушения привели к убыткам на сумму 188 млн грн.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, защита водных ресурсов Украины должно стать приоритетной задачей, а экологическая инспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В 2020 году ведомство подписало меморандум о сотрудничестве с Госводагентством. В будущем планируется организовать систему оперативного наблюдения за состоянием водных объектов.

Как известно, ЮНЕСКО заявило, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды. Уже сейчас около 3,6 млрд человек в мире страдают от недостатка чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса ощутят около 5 млрд жителей Земли.

Напомним, из-за перекрытия Северо-Крымского канала в оккупированном Крыму стремительно пересыхают водохранилища, которые питали крупные города. Известно, что уже около десятка водохранилищ на временно оккупированном полуострове или обмелели, или совсем остались без воды.