Погода в Украине. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152107-morozy-i-dojdi-s-mokrym-snegom-pogoda-v-ukraine-na-23-marta-karta.html

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Погода в Украине 23 марта ожидается с дождем и мокрым снегом во всех областях.

Ночью будет довольно холодно, поскольку вернутся морозы. Столбики термометров покажут от 2° тепла до 5° мороза. Днем будет несколько теплее, потому что воздух прогреется до 2−6° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северо-западный и северо-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 марта ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем 1−3° выше нуля.

Прогноз погоды в Харькове на вторник тоже предусматривает осадки в виде дождя и мокрого снега. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки тоже ожидаются с осадками. Температурные показатели следующие — ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 4−6° тепла.

Погода во Львове завтра днем будет дождливой. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 23 марта ожидается сложная — обещают дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 2−5° мороза, а днем 3−5° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит от 0° до 6° тепла.