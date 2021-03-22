Погода в Україні. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152107-morozy-ta-doschi-z-mokrym-snigom-pogoda-v-ukrayini-na-23-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 23 березня очікується з дощем та мокрим снігом в усіх областях.

Вночі буде доволі холодно, оскільки повернуться морози. Стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 5° морозу. Вдень буде дещо тепліше, бо повітря прогріється до 2−6° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північно-західний та північно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 23 березня очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень 1−3° вище нуля.

Прогноз погоди в Харкові на вівторок теж передбачає опади у виді дощу та мокрого снігу. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби теж очікуються з опадами. Температурні показники наступні — вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 4−6° тепла.

Погода у Львові завтра вдень буде дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 23 березня очікується складна — обіцяють дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 2−5° морозу, а вдень 3−5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме від 0° до 6° тепла.