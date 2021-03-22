Принцеса Діана. Фото: Кновлендія

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Ракурс

Принцеса Діана, матір принца Вільяма й Гаррі, була відома не тільки своїми королівськими заслугами, а і своїм бездоганним стилем. Об'ємна зачіска принцеси знову стала модною у 2021 році завдяки знаменитостям.

Йдеться про коротку багатошарову стрижку-боб, яку Діана носила в 1980-х роках. Про це повідомляє Daily Mail.



З цією незвичайною стрижкою на публіці з’явилася актриса Емма Коррін і Крістен Стюарт, які зіграли роль принцеси в серіалі «Корона» і фільмі «Спенсер», який ще не вийшов у прокат. Зазначається, що вони не змінили зачіску навіть після закінчення зйомок, що говорить про те, наскільки їм припала до смаку класика 1980-х від Леді Ді.

Крім того, різні варіації стрижок, натхнених стилем принцеси Діани, демонстрували на своїх сторінках у соцмережах супермоделі Кайя Гербер і Хейлі Болдуін, а також актриса Емма Маккей.

Зазначимо, що деякі зірки модифікують вінтажний боб, щоби надати йому більш сучасний вигляд, оскільки в сучасної жінки не так багато часу, щоби робити в салоні укладку в стилі принцеси Діани, тому вони віддають перевагу простішим варіаціям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцеса Діана написала таємного листа за рік до розлучення з принцом Чарльзом і за шість років до смерті. У ньому йдеться про її плани на майбутнє десятиліття. Тепер лист виставили на аукціон.