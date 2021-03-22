Принцесса Диана. Фото: Кновледия

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Ракурс

Принцесса Диана, мать принца Уильяма и Гарри, была знаменита не только своими королевскими поступками, но и своим безупречным стилем. Объемная прическа принцессы вновь стала модной в 2021 году благодаря знаменитостям.

Речь идет о короткой многослойной стрижке-боб, которую Диана носила в 1980-х годах. Об этом сообщает Daily Mail.





С этой необычной стрижкой на публике появились актрисы Эмма Коррин и Кристен Стюарт, которые сыграли роль принцессы в сериале «Корона» и еще не вышедшем фильме «Спенсер». Отмечается, что они не сменили прическу даже после окончания съемок, что говорит о том, насколько им пришлась по вкусу классика 1980-х от Леди Ди.

Кроме того, различные вариации стрижек, вдохновленных стилем принцессы Дианы, показали на своих страницах в соцсетях супермодели Кайя Гербер и Хейли Болдуин, а также актриса Эмма Маккей.





Отметим, что некоторые звезды модифицируют винтажный боб, чтобы придать ему более современный вид, поскольку у современной женщины не так много времени, чтобы делать в салоне укладку в стиле принцессы Дианы, поэтому они предпочитают более простые вариации.





Напомним, ранее мы сообщали, что принцесса Диана написала тайное письмо за год до развода с принцем Чарльзом и за шесть лет до смерти. В нем идет речь о её планах на будущее десятилетие. Теперь письмо выставили на аукцион.