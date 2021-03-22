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Дело против Газманова, Лепса и Валерии открыли у Венедиктовой – детали. Фото: Фокус

Дело против Газманова, Лепса и Валерии открыли у Венедиктовой — детали

22 мар 2021, 17:10
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Против 23 российских артистов, выступивших на открытии Керченского моста в Крыму начато уголовное производство.

Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров, сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Уголовное производство начато по обращению главы общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка.

В прокуратуре квалифицируют дело по ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Санкция по этой статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.


Из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали:

  • Олег Газманов,
  • Валерия,
  • Дмитрий Харатьян,
  • Александр Маршал,
  • Дима Билан,
  • Зара,
  • Лариса Долина,
  • Григорий Лепс,
  • Денис Майданов,
  • Александр Буйнов,
  • Пелагея,
  • Стас Пьеха,
  • Юлия Волкова.

Напомним, российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.

Источник: Ракурс


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