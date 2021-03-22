Дело против Газманова, Лепса и Валерии открыли у Венедиктовой — деталиhttps://racurs.ua/n152105-delo-protiv-gazmanova-lepsa-i-valerii-otkryli-u-venediktovoy-detali.htmlРакурс
Против 23 российских артистов, выступивших на открытии Керченского моста в Крыму начато уголовное производство.
Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров, сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.
Уголовное производство начато по обращению главы общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка.
В прокуратуре квалифицируют дело по ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Санкция по этой статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали:
- Олег Газманов,
- Валерия,
- Дмитрий Харатьян,
- Александр Маршал,
- Дима Билан,
- Зара,
- Лариса Долина,
- Григорий Лепс,
- Денис Майданов,
- Александр Буйнов,
- Пелагея,
- Стас Пьеха,
- Юлия Волкова.
Напомним, российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.