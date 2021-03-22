Дело против Газманова, Лепса и Валерии открыли у Венедиктовой – детали. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152105-delo-protiv-gazmanova-lepsa-i-valerii-otkryli-u-venediktovoy-detali.html

Ракурс

Против 23 российских артистов, выступивших на открытии Керченского моста в Крыму начато уголовное производство.

Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный полуостров, сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Уголовное производство начато по обращению главы общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка.

В прокуратуре квалифицируют дело по ч. 2 ст. 332−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Санкция по этой статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года участвовали:

Олег Газманов,

Валерия,

Дмитрий Харатьян,

Александр Маршал,

Дима Билан,

Зара,

Лариса Долина,

Григорий Лепс,

Денис Майданов,

Александр Буйнов,

Пелагея,

Стас Пьеха,

Юлия Волкова.

Напомним, российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.