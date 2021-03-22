Справу проти Газманова, Лепса та Валерії відкрили у Венедіктової — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152105-spravu-proty-gazmanova-lepsa-ta-valeriyi-vidkryly-u-venediktovoyi-detali.htmlРакурс
Проти 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту в Криму розпочато кримінальне провадження.
Їм інкримінують незаконний в’їзд на окупований півострів, повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим і Севастополя.
Кримінальне провадження розпочали за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка.
У прокуратурі кваліфікують справу за ч. 2 ст. 332−1 Кримінального кодексу (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
З відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року зокрема брали участь:
- Олег Газманов,
- Валерія,
- Дмитро Харатьян,
- Олександр Маршал,
- Діма Білан,
- Зара,
- Лариса Доліна,
- Григорій Лепс,
- Денис Майданов,
- Олександр Буйнов,
- Пелагея,
- Стас П'єха,
- Юлія Волкова.
Нагадаємо, російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.