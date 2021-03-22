Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справу проти Газманова, Лепса та Валерії відкрили у Венедіктової — деталі. Фото: Фокус

Справу проти Газманова, Лепса та Валерії відкрили у Венедіктової — деталі

22 бер 2021, 17:10
999

Проти 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту в Криму розпочато кримінальне провадження.

Їм інкримінують незаконний в’їзд на окупований півострів, повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим і Севастополя.

Кримінальне провадження розпочали за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка.

У прокуратурі кваліфікують справу за ч. 2 ст. 332−1 Кримінального кодексу (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.


З відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року зокрема брали участь:

  • Олег Газманов,
  • Валерія,
  • Дмитро Харатьян,
  • Олександр Маршал,
  • Діма Білан,
  • Зара,
  • Лариса Доліна,
  • Григорій Лепс,
  • Денис Майданов,
  • Олександр Буйнов,
  • Пелагея,
  • Стас П'єха,
  • Юлія Волкова.

Нагадаємо, російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів