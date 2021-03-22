Справу проти Газманова, Лепса та Валерії відкрили у Венедіктової — деталі. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152105-spravu-proty-gazmanova-lepsa-ta-valeriyi-vidkryly-u-venediktovoyi-detali.html

Ракурс

Проти 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту в Криму розпочато кримінальне провадження.

Їм інкримінують незаконний в’їзд на окупований півострів, повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим і Севастополя.

Кримінальне провадження розпочали за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка.

У прокуратурі кваліфікують справу за ч. 2 ст. 332−1 Кримінального кодексу (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї). Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.

З відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року зокрема брали участь:

Олег Газманов,

Валерія,

Дмитро Харатьян,

Олександр Маршал,

Діма Білан,

Зара,

Лариса Доліна,

Григорій Лепс,

Денис Майданов,

Олександр Буйнов,

Пелагея,

Стас П'єха,

Юлія Волкова.

Нагадаємо, російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.