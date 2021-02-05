Російську акторку, яка знімалася в Криму, завернули у «Борисполі». Фото: Інстраграм

https://racurs.ua/ua/n149999-rosiysku-aktorku-yaka-znimalasya-v-krymu-zavernuly-u-boryspoli-video.html

Ракурс

Російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.

4 лютого вона прилетіла в Україну рейсом зі Стамбула в аеропорт «Бориспіль», де її затримали прикордонники, інформують у Держприкордонслужбі.

Громадянка РФ в 2020 році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду.

Акторка брала участь у зйомках серіалу «Непотопляемая», в якому виконувала головну роль.

Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули росіянку до адміністративної відповідальності — Тархановій відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на три роки.

Росіянка повернулася до країни вильоту — Туреччини.

Глафіра Тарханова — російська акторка, їй 37 років. З 2002 року вона актриса московського театру «Сатирикон».

Нагадаємо, Маргарита Симоньян, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today та головна редакторка «Россия сегодня», запросила на роботу українських журналістів із закритих телеканалів, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком — «112 Україна», ZIK і NewsOne.