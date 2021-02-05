Пожежа в лікарні у Запоріжжі сталася в ніч на 4 лютого, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n149998-pojeja-v-covid-likarni-zaporijjya-odnomu-z-medykiv-ogoloshena-pidozra.html

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Пожежа, яка сталася в ніч на 4 лютого в одній із палат-боксів реанімаційного відділення COVID-лікарні в Запоріжжі, забрала життя трьох пацієнтів медзакладу та одного з медиків.

За результатами досудового розслідування оголошена підозра завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу цієї лікарні. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що медику оголошена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей);

ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей) .

Наголошується, що цей посадовець в порушення вимог ст. 15 закону «Про охорону праці» та посадової інструкції, не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров’ю людей і призвело до трагедії.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

У Запорізькій ОДА повідомили, що з постраждалої внаслідок пожежі лікарні до інших ковідних закладів евакуювали шістьох пацієнтів, які перебували там на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Їхній стан задовільний, повідомляє видання «Суспільне».

Також в опіковому та реанімаційному відділеннях 5-ї міської лікарні перебувають двоє постраждалих медиків. Один з них має опіки шкіри та незначні ураження органів дихання. Стан лікаря та медичного брата — задовільний.

У зв’язку з цією пожежею вирішено провести додаткові перевірки пожежної безпеки, зокрема — безпечність використання киснепроводів у лікарнях.

Нагадаємо, загибла у пожежі в Запоріжжі медик до останнього рятувала пацієнток.