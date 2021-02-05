Пожар в COVID-больнице Запорожья — одному из медиков объявлено подозрениеhttps://racurs.ua/n149998-pojar-v-covid-bolnice-zaporojya-odnomu-iz-medikov-obyavleno-podozrenie.htmlРакурс
Пожар, произошедший в ночь на 4 февраля в одной из палат-боксов реанимационного отделения COVID-больницы в Запорожье, унес жизни трех пациентов медучреждения и одного из медиков.
По результатам предварительного расследования объявлено подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала этой больницы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Отмечается, что медику объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями Криминального кодекса:
- ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей);
- ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей).
Подчеркивается, что этот чиновник в нарушение требований ст. 15 закона «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей и привело к трагедии.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
В Запорожской ОГА сообщили, что из пострадавшей в результате пожара больницы в другие ковидные заведения эвакуировали шестерых пациентов, находившихся там на лечении в отделении интенсивной терапии. Их состояние удовлетворительное, сообщает издание «Суспільне».
Также в ожоговом и реанимационном отделениях 5-й городской больнице находятся двое пострадавших медиков. Один из них имеет ожоги кожи и незначительные поражения органов дыхания. Состояние врача и медицинского брата — удовлетворительное.
В связи с этим пожаром решено провести дополнительные проверки пожарной безопасности, в частности — безопасность использования кислородопроводов в больницах.
Напомним, погибшая при пожаре в Запорожье медик до последнего спасала пациенток.