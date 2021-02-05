Пожар в больнице в Запорожье произошел в ночь на 4 февраля, фото: «Интерфакс-Украина»

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Пожар, произошедший в ночь на 4 февраля в одной из палат-боксов реанимационного отделения COVID-больницы в Запорожье, унес жизни трех пациентов медучреждения и одного из медиков.

По результатам предварительного расследования объявлено ​​подозрение заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала этой больницы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что медику объявлено ​​подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями Криминального кодекса:

ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей);

ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей).

Подчеркивается, что этот чиновник в нарушение требований ст. 15 закона «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей и привело к трагедии.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

В Запорожской ОГА сообщили, что из пострадавшей в результате пожара больницы в другие ковидные заведения эвакуировали шестерых пациентов, находившихся там на лечении в отделении интенсивной терапии. Их состояние удовлетворительное, сообщает издание «Суспільне».

Также в ожоговом и реанимационном отделениях 5-й городской больнице находятся двое пострадавших медиков. Один из них имеет ожоги кожи и незначительные поражения органов дыхания. Состояние врача и медицинского брата — удовлетворительное.

В связи с этим пожаром решено провести дополнительные проверки пожарной безопасности, в частности — безопасность использования кислородопроводов в больницах.

Напомним, погибшая при пожаре в Запорожье медик до последнего спасала пациенток.