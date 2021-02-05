Российскую актрису, которая снималась в Крыму, завернули в «Борисполе». Фото: Инстаграм

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Российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.

4 февраля она прилетела в Украину рейсом из Стамбула в аэропорт «Борисполь», где ее задержали пограничники, информируют в Госпогранслужбе.

Гражданка РФ в 2020 году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установлен порядок въезда и выезда.

Актриса участвовала в съемках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности — ей отказали в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на три года.

Россиянка вернулась в страну вылета — Турцию.

Глафира Тарханова — российская актриса, ей 37 лет. С 2002 года она играет в московском театре «Сатирикон».

Напомним, Маргарита Симоньян, руководитель пропагандистского телеканала Russia Today и главный редактор «Россия сегодня», пригласила к себе на работу украинских журналистов с закрытых телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком — «112 Украина», ZIK и NewsOne.