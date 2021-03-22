Україні загрожує дефіцит питної води до 2050 року. Фото: akipress.org

https://racurs.ua/ua/n152108-ukrayini-zagrojuie-deficyt-pytnoyi-vody-do-2050-roku-ekology.html

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Дефіцит питної води в Україні може спостерігатися вже в найближчі 30 років.

До скрутної ситуації з водою призведе скид небезпечних речовин, недостатня кількість очищених стоків та засмічення річок. За прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції.

Зазначається, що в 2020 році екологи склали 3 тис. 777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів. Вже зараз концентрація токсичних сполук в українських річках в 30−40 разів перевищує гранично допустимі норми. Порушення привели до збитків на 188 млн грн.

За словами глави Держекоінспекції Андрія Мальованого, захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, а екологічна інспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері. У 2020 році відомство підписало меморандум про співпрацю з Держводагентством. У майбутньому планується організувати систему оперативного спостереження за станом водних об'єктів.

Як відомо, ЮНЕСКО заявило, що в найближче десятиріччя людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води. Вже зараз близько 3,6 млрдлюдей у світі страждають від нестачі чистої питної води. Внаслідок зміни клімату і забруднення річок вже до 2050 року дефіцит ресурсу відчують близько 5 млрд жителів Землі.

Нагадаємо, через перекриття Північно-Кримського каналу в окупованому Криму стрімко пересихають водосховища, які живили великі міста. Відомо, що вже близько десятка водосховищ на тимчасово окупованому півострові або обміліли, або зовсім залишилися без води.