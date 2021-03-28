Разминирование Донбасса потребует нескольких десятилетий, фото: «Новинарня»

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Разминирование Донбасса продлится не менее 25−30 лет.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об этом в интервью телеканалу «Дом».

В этих прогнозах чиновник основывался на опыте Хорватии, где в первой половине 90-х годов XX века происходил вооруженный конфликт, связанный с процессами распада Югославии.

25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий, — отметил Резников.

Чиновник отметил, что в Хорватии до сих пор остаются неразминированными территории в труднодоступных местах — горах, ущельях и сложной лесной зоне.

Резников добавил, что Хорватия на разминирование территории потратила сотни миллионов евро. Сколько денег нужно будет Украине, станет ясно только после возвращения временно оккупированных территорий.

Министр отметил, что, по мнению экспертов, плотность мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30, — резюмировал он.

Напомним, Резников недавно также рассказал, что ждет граждан РФ, незаконно проживающих на временно оккупированных территориях.