Розмінування Донбасу потребуватиме кількох десятиліть, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n152392-skilky-rozminovuvatymut-donbas-rozpovily-v-uryadi.html

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Розмінування Донбасу триватиме не менше 25−30 років.

Віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про це в інтерв’ю телеканалу «Дом».

У цих прогнозах чиновник ґрунтувався на досвіді Хорватії, де у першій половині 90-х років XX століття відбувався збройний конфлікт, пов’язаний з процесами розпаду Югославії.

25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій, — наголосив Резніков.

Чиновник зазначив, що в Хорватії досі залишаються нерозмінованими території у важкодоступних місцях — скелях, ущелинах та складній лісовій зоні.

Резніков додав, що Хорватія на розмінування території витратила сотні мільйонів євро. Скільки грошей потрібно буде Україні, стане зрозуміло тільки після повернення тимчасово окупованих територій.

Міністр зазначив, що, на думку експертів, щільність мін та вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

І якщо математично підійти, то один день війни дає п’ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30, — резюмував він.

Нагадаємо, Резніков нещодавно також розповів, що чекатиме громадян РФ, які незаконно проживають на тимчасово окупованих територіях.