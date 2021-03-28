Погода в Україні. Фото: 12kanal.com

https://racurs.ua/ua/n152391-mokryy-snig-u-bilshosti-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-29-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 29 березня принесе в Україну мокрий сніг, також обіцяють опади у виді дощу.

Без опадів лише в західних, частині центральних та північних областей. Вночі температура повітря очікується від 0° до 4° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−11° вище нуля за Цельсієм. Місцями прогнозують до 3° морозу. Вітер обіцяють північно-західний та південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 29 березня очікується з мокрим снігом лише вночі. Температуру повітря вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові завтра очікується з опадами вночі та вдень. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби прогнозується з дощем. Температурні показники наступні — вночі очікується 2−4° тепла, а вдень обіцяють 7−9° вище нуля.

Погода у Львові у понеділок вдень буде ясною, можлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Погодні умови в Карпатах 29 березня будуть з хмарністю, але без опадів. Температура повітря вночі від 3° тепла до 3° морозу, а вдень 8−11° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода у квітні в Україні тішитиме справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11° вище нуля. Опади у квітні 2021 року очікуються на рівні 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм.