Погода в Украине. Фото: 12kanal.com

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Погода в Украине 29 марта принесет в Украину мокрый снег, также обещают осадки в виде дождя.

Без осадков только в западных, части центральных и северных областей. Ночью температура воздуха ожидается от 0° до 4° тепла, а днем воздух прогреется до 7−11° выше нуля по Цельсию. Местами прогнозируют до 3° мороза. Ветер обещают северо-западный и юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 29 марта ожидается с мокрым снегом только ночью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове завтра ожидается с осадками ночью и днем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой плюс, а днем обещают 7−9° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки прогнозируется с дождем. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 2−4° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Погода во Львове в понедельник днем будет ясной, возможна облачность. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем обещают 9−11° тепла.

Погодные условия в Карпатах 29 марта будут с облачностью, но без осадков. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 3° мороза, а днем 8−11° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в апреле в Украине будет радовать настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 8−11° выше нуля. Осадки в апреле 2021 года ожидаются на уровне 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм.