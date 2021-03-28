Вторая за месяц песчаная буря накрыла Пекин (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n152390-vtoraya-za-mesyac-peschanaya-burya-nakryla-pekin-foto-video.htmlРакурс
Пекин, столица Китая, страдает от уже второй за месяц мощной песчаной бури.
Сильные ветры сегодня, 28 марта, принесли с собой песок и пыль. Об этом сообщает издание «Синьхуа».
Несмотря на это, на улицах китайской столицы наблюдаются не только автомобили, но и прохожие и велосипедисты, которым приходится принимать меры для защиты органов дыхания.
Недавно, 15 марта, северные районы Китая, а также Монголия, были поражены самой сильной за десятилетия песчаной бурей. Тогда в некоторых районах загрязнение воздуха превысило максимально допустимую норму в 160 раз.
Напомним, в феврале ветер, который принес с собой песок из Сахары, изменил цвет неба над рядом районов Франции. Песок тогда добрался и до горнолыжных курортов, покрыв тамошний снег и сделав невозможным традиционное зимнее развлечение, поскольку лыжи по загрязненному пылью снегу плохо скользили и быстро повреждались.