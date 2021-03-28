В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»

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Коронавирус в Киеве активно распространяется. За минувшие сутки. 27 марта, в столице выявлены еще 374 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

При этом госпитализация понадобилась 527 больным (45 пациентов с COVID-19 и 482 пациента с подозрением на коронавирус и пневмониями). Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

Днепровском — 120;

Дарницком — 110;

Оболонском — 60.

Отмечается, что среди новых случаев коронавируса:

205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет;

25 девочек в возрасте от трех до 17 лет;

144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;

15 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Умерли от коронавируса за сутки 35 человек, выздоровели — 284 больных.

В настоящее время в столице — более 51 тыс. активных случаев коронавируса.

За все время эпидемии коронавируса в столице: