Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»

Эпидемия в Киеве — за сутки госпитализировали более 500 больных (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2021, 14:13
999

Коронавирус в Киеве активно распространяется. За минувшие сутки. 27 марта, в столице выявлены еще 374 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

При этом госпитализация понадобилась 527 больным (45 пациентов с COVID-19 и 482 пациента с подозрением на коронавирус и пневмониями). Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

  • Днепровском — 120;
  • Дарницком — 110;
  • Оболонском — 60.

Отмечается, что среди новых случаев коронавируса:

  • 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет;
  • 25 девочек в возрасте от трех до 17 лет;
  • 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 15 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Умерли от коронавируса за сутки 35 человек, выздоровели — 284 больных.

В настоящее время в столице — более 51 тыс. активных случаев коронавируса.


За все время эпидемии коронавируса в столице:

  • обнаружили 159 тыс. 367 случаев COVID-19;
  • выздоровели 104 тыс. 901 пациентов;
  • умерли 3 тыс. 309 больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров