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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»
Эпидемия в Киеве — за сутки госпитализировали более 500 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152389-epidemiya-v-kieve-za-sutki-gospitalizirovali-bolee-500-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве активно распространяется. За минувшие сутки. 27 марта, в столице выявлены еще 374 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
При этом госпитализация понадобилась 527 больным (45 пациентов с COVID-19 и 482 пациента с подозрением на коронавирус и пневмониями). Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:
- Днепровском — 120;
- Дарницком — 110;
- Оболонском — 60.
Отмечается, что среди новых случаев коронавируса:
- 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет;
- 25 девочек в возрасте от трех до 17 лет;
- 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 15 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
Умерли от коронавируса за сутки 35 человек, выздоровели — 284 больных.
В настоящее время в столице — более 51 тыс. активных случаев коронавируса.
За все время эпидемии коронавируса в столице:
- обнаружили 159 тыс. 367 случаев COVID-19;
- выздоровели 104 тыс. 901 пациентов;
- умерли 3 тыс. 309 больных.
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